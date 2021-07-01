Унесло на середину Камы: в Перми двое саперов не могли догрести до берега

Двое на сапбордах не могли доплыть до берега из-за сильного ветра. Фото: Анна Маркова

В Перми около 16.30 сигнал бедствия подали мужчина и женщина, которых унесло ветром на середину Камы, когда они плыли на сапбордах. Их заметили патрулировавшие акваторию реки спасатели на катере. Пару посадили на борт и доставили на берег.

Саперы рассказали, что из-за сильного ветра на воде они не могли догрести до берега, уже отчаялись, как вдруг заметили идущих на катере спасателей, все закончилось благополучно.