Житель Пермского края хотел купить ночь с жениной, но лишился денег

Оперативники вычислили злоумышленника, им оказался житель Краснодарского края. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Житель Прикамья лишился денег, переведя их мошеннику. В социальной сети мужчина увидел сообщение о предоставлении эскорт-услуг. По фотографии он выбрал девушку и начал переписываться с ней. Они договорились о месте встречи и стоимости услуг. В назначенный час молодой человек пришел по адресу, а перед этим перечислил более пяти тысяч рублей на счет собеседницы. Однако девушку он так и не дождался, на телефонные звонки никто не отвечал, доступ к ее странице в соцсети ему был ограничен. Осознав, что стал жертвой аферистов, мужчина написал в полицию.

Оперативники вычислили злоумышленника, им оказался житель Краснодарского края. Выяснилось, что от его действий пострадал еще 28-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, который заплатил за несуществующие интим-услуги более шести тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе молодой человек полностью возместил материальный ущерб потерпевшим.