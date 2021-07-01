Осталось четверо детей: семейная пара разбилась на Mercedes в Пермском крае

Место происшествия. Фото: ЧП Пермский край

Поздним вечером среды, 30 июня, в Пермском крае произошла смертельная авария, унесшая жизни двух человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло в 23:30 на автодороге Пермь-Троица-Сылва. По предварительной информации, на втором километре дороги женщина за рулем Mercedes-Benz выехала на "встречку" и врезалась в ЗИЛ.

- В результате аварии, 33-летняя женщина-водитель и ее 32-летний пассажир скончались на месте происшествия. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров иномарки: 29-летние девушка и молодой человек и 16-летняя девочка. Установлено, что женщина управляла машиной, не имея водительского удостоверения. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в краевом главке МВД.

В социальных сетях сообщают, что в машине разбилась семейная пара, у них осталось четверо детей.