В Перми прохожий с ребенком спас женщину, которая застряла в оконном проеме

Пожилую женщину освободили из западни спасатели. Фото: архив "КП"

В Орджоникидзевском районе Перми 29 июня, мужчина, гуляя с ребенком, услышал, как из дома на улице Кабельщиков кто-то зовет на помощь. Он подошел ближе к подъезду и увидел в окне квартиры на первом этаже пожилую женщину. По словам источника, ее рука застряла в проеме стеклопакета. Мужчина обратился за помощью к спасателям. Группа приехала на выручку и освободила пенсионеру.

Женщина настолько обессилила, что упала внутрь квартиры. Спасатели связались с родственниками, у которых есть ключи от квартиры, а женщине вызвали скорую медицинскую помощь.