В Перми мужчина оформил на безработных кредиты на 1.5 миллиона рублей

Мужчина проведет 5 лет в колонии за мошенничества. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Перми 22-лений мужчина второй раз оказывается на скамье подсудимых за мошенничество. Он находил безработных людей, нуждающихся в деньгах, оформлял на них займы и кредиты в банках. Уговаривал на эти деньги купить дорогостоящий товар и передать ему. Обещал, что кредит будет выплачивать сам. В течение 2019 года он похитил у граждан имущество на сумму более 1,5 миллионов рублей, об этом сообщает Прокуратура Пермского края. Всего от действий мошенника пострадало 28 человек.

Кстати, молодой человек уже отбывал наказание за такие же преступления, жертвами которых стали еще 65 человек.

Его задержали и признали виновным в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба.

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.