При подборе квартиры Пермяки чаще используют сервис ДомКлик

. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Данные показатели выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 79% и 110% соответственно. Также выросла популярность сервиса ДомКлик при подборе объекта кредитования – более 2,5 тысяч квартир, взятых в ипотеку, подобраны с его помощью. Данный показатель увеличился более, чем в 2 раза относительно аналогичного периода прошлого года. В первую очередь подъем связан с разнообразной линейкой ипотечных программ на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также неоднократным снижением ставок до рекордно низкого уровня. Среди лидеров выделялась Госпрограмма 2020, также это связано с действием программы субсидирования с застройщиками на покупку новых квартир, льготные ставки по которой начинаются от беспрецедентных 0,1% годовых, эта программа позволяет сэкономить на ежемесячных ипотечных платежах в период строительства объекта. Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк: «Мы поддерживаем наших клиентов в решении квартирного вопроса и создаем для них максимально комфортные условия при покупке жилья в кредит. Хочется отметить, что все этапы по приобретению жилья в Сбербанке можно совершить онлайн, что является важным в текущей ситуации. Также в части кредитных программ банк не стоит на месте. Мы стараемся соответствовать влиянию времени: участвуем в программах господдержки и развиваем дистанционные сервисы. Очень хорошо, что наши партнеры – застройщики поддерживают нас в этом и мы прилагаем совместные усилия, чтобы сделать для жителей региона приобретение жилья более удобным и доступным.»