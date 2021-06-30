Новые заболевшие коронавирусной инфекцией обнаружены в 20 территориях Прикамья

Всего в Пермском крае выявлен 61301 житель с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

Новые заболевшие коронавирусной инфекцией обнаружены в 20 территориях Пермского края.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 116, - сообщает краевой оперштаб. - На втором месте – Березники, где обнаружено 23 человека с инфекцией. На третьем месте – городской округ Губаха, в котором зафиксировано 22 случая заболевания коронавирусом.

В Пермском муниципальном районе инфекция диагностирована у 17 прикамцев, в Соликамском городском округе – у 12, в Краснокамском городском округе – у восьми, в Суксунском городском округе – у семи, в Кишертском муниципальном округе – у шести. По пять случаев заражения выявлено в Кизеле, Красновишерском городском округе и Кунгуре. По три человека с COVID-19 выявлено в Гремячинском и Чердынском городских округах. По два инфицированных зафиксировано в Ординском муниципальном округе, Нытвенском, Чернушинском и Чусовском городских округах.

По одному заболевшему обнаружено в трех территориях Пермского края. Это Чайковский, Верещагинский и Ильинский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлен 61301 житель с коронавирусной инфекцией.