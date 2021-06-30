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Общество30 июня 2021 19:39

Гимн Перми напишет DJ Smash

Об этом музыканта попросил губернатор Дмитрий Махонин
Алена ОВЧИННИКОВА
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Разработчику гимна Перми был обещан денежный приз 300 тысяч рублей.

Разработчику гимна Перми был обещан денежный приз 300 тысяч рублей.

Фото: архив "КП"

Губернатор Дмитрий Махонин вышел в прямой эфир с подписчиками паблика «Мой город Пермь» и ответил на вопросы о Перми и пермяках.

Один из вопросов был о разработке гимна города. Он должен был появиться к концу 2019 года, после чего должны были идти всевозможные проверки на отсутствие плагиата.

- Текст гимна должен отражать историю города Перми, его индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы, основные черты, присущие жителям. Необходимый объем – не более 3 куплетов и припев, - объясняли в мэрии.

А победителям обещали денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

- Я попросил DJ Smash, чтобы он подумал над гимном. Он обещал его написать, - ответил на вопрос о гимне губернатор.

Напомним, этой весной музыкант открыл в пермской школе студию звукозаписи.