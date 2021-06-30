30 июня стал самым жарким за последние 30 лет

В 17.00 местного времени температура воздуха в краевом центре достигла отметки +34,9˚. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Среда 30 июня стал в Пермском крае стал самым жарким в июне как минимум за последние 30 лет.

- В 17.00 местного времени температура воздуха в краевом центре достигла отметки +34,9 , что всего на 0,5 ниже абсолютного рекорда месяца, зафиксированного 23 июня 1987 г. (+35,4 ), - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - По краю самая сильная жара на юго-востоке – в Лысьве +36,2 , в Кунгуре +35,5 . Однако и север отстает не сильно, в Гайнах и Чердыни температура также превысила +32 , в Кудымкаре +34,3 .

Увы, жара отступает из Пермского края, с юго-запада в Пермский край поступает более прохладный воздух, который может вызвать грозы со шквалами в вечерние часы на севере края.