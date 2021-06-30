Власти Прикамья не планируют обязательной вакцинации

Пермяков вакцинируют только «Спутником V», из-за ажиотажа в мобильных пунктах две другие вакцины закончились. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Дмитрий Махонин вышел в прямой эфир с подписчиками паблика «Мой город Пермь» и ответил на вопросы о Перми и пермяках.

Один из вопросов был о том, будет ли вводиться в Пермском крае обязательная вакцинация от коронавируса.

- Видел фотографии с парка Горького, где в передвижном пункте выстраивалась очередь на вакцинацию, - ответил Дмитрий Махонин. – Этот пункт вакцинировал около 200 человек. Зачем обязательная вакцинация, если люди идут сами? На сегодня для этого нет предпосылок. Но если будут угроза жизни жителей, то будем вынуждены это сделать.

Напомним, в Пермском крае объявлено о третьей волне коронавируса. За минувшие сутки количество новых заболевших составило 243 человека.