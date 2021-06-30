Вакцинация жителей Пермского края проводится только «Спутником V»

Заболевших становится все больше, поэтому пермяки пошли прививаться. Фото: архив "КП"

Третья волна коронавируса укладывает на больничные койки все большее количество пермяков. Люди пошли прививаться. Еще накануне для вакцинации были доступны 45 тысяч свободных слотов, то сегодня, 30 июня стало известно, что вакцина ЭпиВакКорона и КовиВак в Пермском крае закончилась.

- В мобильных прививочных пунктах иммунизация в настоящее время осуществляется только вакциной «Спутник V», - отвечает на вопросы подписчиков в соцсетях Минздрав. - Желающих вакцинироваться стало намного больше. Будем стараться выстраивать работу прививочных пунктов так, чтобы не допускать длинных очередей. Надеемся на Ваше понимание.

На 30 июня количество тех, кто вакцинировался первой дозой вакцины от коронавируса составило 320 тысяч человек, 247,5 тысяч из них полностью завершили иммунизацию.