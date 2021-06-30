«Словно огромный кит в океане». Житель Пермского края снял на видео необычные облака

Фото: кадр из видео

Ранним утром 29 июня житель Соликамска снял из окна своей квартиры огромное необычное облако. По внешнему виду оно напоминало безразмерного кита, плывущего в океане.

- Это видео я снял 4.25 утра, - рассказал «КП»-Пермь автор видео. – Ну в облаках я не особо разбираюсь, впервые такое увидел. Довольно странным мне показалось то, что за облаком и перед ним было чистое небо, будто оно было сконцентрировано в определенной рамке, и передвигалось, как волна в океане.

«Это называется грозовой воротник», «Красиво», «В Чердыни так же было вчера вечером», «Ничего необычного, разная плотность скоплений молекул пара подразумевает разную высоту нахождения», - комментируют пост пользователи.