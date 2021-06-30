Полиция нашла и оштрафовала пермяка, который прокатился на сап-борде по затопленной Перми

Фото: скрин с видео в группе ВК Мой город Пермь.

Много шуму в соцсетях наделал в минувшие выходные пермяк, решивший после грозы прокатиться по залитым улицам Перми. Сделал он это на сап-борде, снял произошедшее на видео и разместил в соцсетях. Но креатив пермяка на оценили сотрудники ГИБДД и за опасные маневры на проезжей части привлекли нарушителя к административной ответственности.

- Своими действиями молодые люди создали угрозу безопасности дорожного движения и нарушили ПДД РФ, - сообщили в городском ГИБДД. – В ходе проверки было установлено, что 25 июня в 22 часа 23 минуты, 20-летний водитель автомобиля «Вольво» прицепил тросом сап-борд и прокатил на нем по улице Ленина своего 29-летнего знакомого.

Сотрудники ГИБДД установили личности всех участников экстремального «заплыва». За это нарушение водитель, серфер и оператор привлечены к административной ответственности.

Молодые люди подтвердили свою причастность к правонарушениям, опубликованным в социальных сетях, признали вину и сожалеют о содеянном.