МЧС предупреждает о грозах, ливнях и шквалистом ветре в Пермском крае

Синоптики прогнозируют днем в регионе усиление тропического воздуха с Южного Урала и установление экстремальной жары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае сегодня, 30 июня, ожидаются гроза, местами сильный дождь, ливень, град, при грозе порывы ветра 17–22 м/с, об этом сообщает региональное МЧС. В Прикамье установилась аномально жаркая погода. Синоптики прогнозируют днем в регионе усиление тропического воздуха с Южного Урала и установление экстремальной жары – на большей части края дневная температура +33…+36 , что близко к абсолютному рекорду июня.

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