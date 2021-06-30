В Пермском крае полицейские спас соседа из горящего дома

У Ярослава Лыхина был выходной, он пришел на помощь пенсионерам, когда был в гостях у своей мамы.

В Лысьве полицейский помог соседу выбраться из горящего дома. Историю спасения рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Все произошло 27 июня, в этот день у старшего инспектора ДПС ГИБДД из Чусовского Ярослава Лыхина был выходной. Он поехал в гостях к маме в Лысьву. Мужчина был в огороде, когда увидел, что горит дом соседей. Крикнул матери, чтобы вызывала пожарных и скорую помощь, а сам бросился на выручку погорельцам.

Офицер увидел, как из окна дома спасается пенсионерка. Она сказала ему, что на другой стороне дома ее муж. Полицейский отключил газовую трубу, оббежал дом и увидел, что на веранде, к которой подбирался огонь, находится дедушка. Пенсионер, пытаясь спастись, подвернул ногу и не мог встать. Ярослав и еще один сосед на руках вынесли пострадавшего из эпицентра пожара. Затем передали пожилых людей сотрудникам скорой помощи.