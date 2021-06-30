Поселки Октябрьского округа впервые подключили к 4G

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Доступ к мобильным сервисам впервые получили почти 1200 жителей Октябрьского городского округа. В рамках проекта нефтяники предоставили связистам собственные мачты для установки приемо-передающего оборудования. Это позволило обеспечить покрытие сети на территории поселков и достичь комфортной скорости передачи данных при использовании цифровых сервисов.

«Мы поступательно, в том числе совместно с нашими партнерами, развиваем сеть, чтобы обеспечить потребность жителей в общении, пользовании государственными услугами, обучении с помощью мобильных сервисов. Сегодня это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры, бизнеса в Прикамье. Спрос на мобильные сервисы в этих территориях очень высокий», — отметила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Местные жители впервые получили доступ к соцсетям, мессенджерам, сервисам удаленной работы и обучения, госуслугам, видео- и музыкальным сервисам, онлайн-шопингу. Ранее в рамках этого проекта к сети 4G был подключен поселок Слудка Чернушинского городского округа, где живет около 500 человек.

«Современные технологии активно внедряются на нашем производстве. Например, сейчас на дожимной насосной станции мы апробируем систему интеллектуального видеомониторинга производственной площадки. Вместе с этим мы помогаем цифровизировать населенные пункты, что особенно важно в удаленных территориях Пермского края. Это безоговорочная потребность, которая позволяет жителям общаться, учиться, работать, делать покупки онлайн, а территориям развиваться и открывать новые возможности», — отметил заместитель генерального директора по производству южной группы активов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Вадим Козлов.

Всего же за последние пять лет благодаря взаимодействию нефтяников и мобильных операторов доступ к бесперебойной сотовой связи и интернету получили порядка 8 тысяч человек.В этом году 17 новых базовых станций МТС планируется ввести в работу в Чернушинском, Октябрьском, Уинском районах Пермского края.