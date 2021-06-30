Сотрудники «Азота» оценивают знания студентов

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вновь вошли в состав экзаменационных комиссий учебных заведений города Березники.

Александр Колобов, заместитель начальника цеха крепкой азотной кислоты филиала «Азот» по технологии, принимал экзамен по основному направлению подготовки специалистов – модуль «Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования». Студенты техникума прошли курс обучения. Для экзамена они подготовили презентации.

Александр Колобов, заместитель начальника цеха крепкой азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по технологии:

- Любопытно посмотреть на будущих коллег на этапе обучения. Сразу видно, в ком есть заинтересованность в стабильности и хороших перспективах. Таких студентов отличает упорство, особая тяга к знаниям и желание стать настоящими профессионалами. Всегда советую ребятам не останавливаться на достигнутом, а продолжать развиваться. Сотрудники филиала «Азот» не первый год входят в состав экзаменационных комиссий Березниковского политехнического техникума и Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Некоторые азотчики в свободное от работы время преподают в учебных заведениях технические науки.

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

- Филиал «Азот» давно и плодотворно сотрудничает с высшими и средними учебными заведениями. Предприятие заинтересовано в том, чтобы будущие работники получили качественное профессиональное образование. От подготовки студентов зависит их будущее трудоустройство и успех в карьере.