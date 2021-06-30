243 за сутки: в Пермском крае растет заболеваемость коронавирусной инфекций

Общее число заболевших в Пермском крае - 61 301 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 243 человек, из них 40 детей. Роспотребнадзор сообщает, что 36 человек лечатся в больницах, 207 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. По возрастам: от 15 до 29 лет – 50 заболевших, от 30 до 49 лет – 74 человека, 44 в возрасте 50-64 и 35 человек старше 65 лет.

Общее число заболевших в Пермском крае - 61 301. Скончались от опасной инфекции за сутки 13 человек.