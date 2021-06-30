Кто такой Дмитрий Галиханов, который назначен исполняющим обязанности замглавы администрации Перми

Дмитрий Галиханов приступит к работе с 1 июля.

В Перми назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации Перми – начальника департамента дорог и благоустройства. Им стал Дмитрий Галиханов. К своим обязанностям он приступит с 1 июля, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Галиханов должен усилить работу по подготовке города к 300-летнему юбилею. До этого назначения он работал директором МКУ «Благоустройство Дзержинского района».

Справка

Дмитрий Кадирович Галиханов родился 22 марта 1979 года. Получил два высших образования: в 2001 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», в 2009 году в этом же учебном заведении завершил обучение по специализации «Организация и управление в дорожном хозяйстве». В 1996 году начал работать автослесарем в акционерном обществе «Пермдорстрой». В разные годы трудился в государственных учреждениях «Управление дорожных работ Пермской области» и «Управление автомобильных дорог» Пермского края. С октября 2009 года был директором муниципального казенного учреждения «Благоустройство Дзержинского района».