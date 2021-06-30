В Перми с 1 июля изменятся маршруты и расписание нескольких автобусов

Автобусные маршруты №5, №16, №20, №30, №33, №40, №54, №62, №68 перейдут на летнее расписание. Фото: Василий Вахрин

С 1 июля все автобусы №20 «микрорайон Новый Крым – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» будут идти до микрорайона Новый Крым. После просьб жителей также изменится расписание автобусного маршрута №6 - «микрорайон Железнодорожный – станция «Пермь-2».

Будет исключен рейс в 21.13 от микрорайона Железнодорожный, который был мало востребован у пассажиров, добавлен рейс в 21.23 от станции «Пермь-2». Автобусные маршруты №5, №16, №20, №30, №33, №40, №54, №62, №68 перейдут на летнее расписание.