В Пермском крае окончены поиски пропавшего два месяца назад 19 летнего студента

Вадим Шагабутдинов найден живым.

В Пермском крае окончены поиски 19-летнего Вадима Шагабутдинов, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Регион 59». Молодой человек найден живым спустя два месяца. Напомним историю Вадима, он сказал родным, что собирается ехать домой, но перестал выходить на связь.

Вадим Шагабутдинов учится в филиале Пермского политехнического института в Чайковском. В том же городе он снимает квартиру. 29 апреля Вадим позвонил родителям и сказал, что завтра приедет к ним в гости в Барду и пропал.

Родственники парня тогда рассказывали, что обычно он приезжал к ним на машине. Договаривается с попутчиками в социальных сетях и добирался. Но в назначенный день он не приехал. Они начали ему звонить - телефон недоступен. Он никогда раньше не пропадал.

Где сейчас находится Вадим, пока не сообщается, подробности "КП" опубликует дополнительно.

UPD: Отец Вадима рассказал, что произошло с его сыном и где он сейчас. Читайте подробнсоти в нашем материале.

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