Найдено тело утонувшей девочки в Пермском крае, которую пыталась спасти мать

Тело девочки обнаружили, поиски матери продолжаются. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Карагайском районе сотрудники Пермской краевой службы спасения 29 июня выезжали на поиски утонувших 38-летней матери и ее 7-летней дочери.

- Тело девочки было обнаружено, мама пока не найдена, - рассказали в Пермской краевой службе спасения. – Также извлечен из воды подросток, который утонул 28-июня в Гайнском районе. На данный момент у нас пять заявок на поиск утонувших жителей Пермского края.

Напомним, во время отдыха на реке папа предложил 7-летней дочке поучиться плавать. Отец отплыл подальше от берега и позвал дочку к себе. Малышка немого проплыла, но потом устала, не почувствовала под ногами дна и начала тонуть. Отец бросился к ней, на берегу стояла мама, все произошло на ее глазах. Она понимала, что отец далеко и бросилась в воду. Женщина не смогла вытащить девочку и начала тонуть сама, когда отец доплыл до них, жену уже понесло течение, а дочка ушла на дно, он не смог им помочь.

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