В Пермском крае коронавирусную инфекцию за сутки обнаружили в 17 территориях

В Пермском крае по последним данным, коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 223 жителей в 17 территориях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае по последним данным, коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 223 жителей в 17 территориях.

Больше всего заболевших в Перми – 108. Второе место несколько дней подряд занимает Пермский муниципальный район - 28 человек с инфекцией. На третьем месте – Соликамский городской округ - 17 случаев.

В Добрянском городском округе 11 заболевших, в Чайковском – 10, в Чердынском городском округ – 9. По 8 случаев в Кунгуре и Кунгурском муниципальном районе. В Березниках заболели 6 человек. В Чернушинском и Чусовском городских округах по 5 случаев. По 2 человека с вирусом в Красновишерском и Октябрьском городских округах.

По одному - в четырех территориях Пермского края. Это Губаха, Лысьвенский городской округ, а также Еловский и Кишертский муниципальные округа.