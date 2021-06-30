В Пермском крае сегодня простятся с жертвами тройного убийства

Вероника Шинкевич была руководителем школы в деревне Старый Бисер. Фото: ВКонтакте.

В Горнозаводске 30 июня простятся с Вероникой Шинкевич, ее сестрой и зятем, которые были убиты 27-июня бывшим мужем Вероники.

Прощание пройдет в 11.30 у здания морга в Горнозаводске. Коллеги трагически погибшей Вероники Шинкевич написали пост в социальной сети, все кто ее знали отзываются о ней теплыми словами и до сих пор не могут поверить в произошедшее.

- Вероника Васильевна много лет отдала работе на благо Горнозаводского округа, -пишут коллеги. - С января 2020 года руководила средней школой в рабочем поселке Бисер. Честным и добросовестным трудом Вероника Васильевна заслужила уважение коллег и любовь учеников. С сентября 2020 года помогала организовывать работу с гражданами в Горнозаводском округе. Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память.

Напомним, в воскресенье, 27 июня, на речку Койва пришла семья - мама, папа, их 11-летняя дочь, а также сестра женщины Вероника. Позже туда приехал бывший муж Вероники. Он стал просить бывшую супругу вернуться к нему, но она отказалась с ним разговаривать.

В полночь он вернулся к реке, уже с ружьем. И открыл огонь по участникам пикника. Все взрослые были убиты. 11-летняя девочка была ранена.

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