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Происшествия30 июня 2021 6:39

Женщину выбросило через лобовое стекло: в Пермском крае произошло смертельное ДТП

Еще два человека пострадали
Анна Маркова
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Женщина погибла на месте. Фото: кадр видео chp_59

Женщина погибла на месте. Фото: кадр видео chp_59

В Карагайском районе 29 июня случилась серьезная авария при выезде на федеральную трассу. В 15.30 житель 43-летний житель Удмуртии на автомобиле Lada Хray не уступил дорогу и врезался в автомобиль Toyota Highlander. 41-летняя пассажирка отечественного авто погибла на месте, по словам очевидцев, ее выбросило через лобовое стекло. Травмы получили водитель Лады, его госпитализировали, пострадала и 40-летняя пассажирка иномарки, ей рекомендовали амбулаторное лечение.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по городу Перми.

Фото: кадр видео chp_59.

Фото: кадр видео chp_59.