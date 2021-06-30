Женщину выбросило через лобовое стекло: в Пермском крае произошло смертельное ДТП

Женщина погибла на месте. Фото: кадр видео chp_59

В Карагайском районе 29 июня случилась серьезная авария при выезде на федеральную трассу. В 15.30 житель 43-летний житель Удмуртии на автомобиле Lada Хray не уступил дорогу и врезался в автомобиль Toyota Highlander. 41-летняя пассажирка отечественного авто погибла на месте, по словам очевидцев, ее выбросило через лобовое стекло. Травмы получили водитель Лады, его госпитализировали, пострадала и 40-летняя пассажирка иномарки, ей рекомендовали амбулаторное лечение.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по городу Перми.