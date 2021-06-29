Бывает и так: осужденному прикамской ИК-1 предоставили отпуск

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

В прикамской ИК-1 одному из заключенных предоставили отпуск за пределами исправительного учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

В первый день отпуска, являясь членом историко-патриотического клуба ИК-№1 «Мы этой памяти верны», осужденный отдал дань памяти воинским захоронениям в Березниках в честь прошедшего Дня памяти и скорби.

«Предоставление отпусков осужденным мотивирует их правопослушному поведению, способствует укреплению социально-полезных связей с родными, что безусловно положительно влияет на процесс ресоциализации их в обществе после освобождения», — отметили сотрудники учреждения.

Добавим, согласно ст.97 УИК РФ в исправительных учреждениях у осужденных есть право на выезд за пределы учреждения. Осужденного могут отпустить домой на короткий срок и незадолго перед освобождением. Например, для предварительного решения трудового и бытового устройства. Правда, воспользоваться таким правом могут не все.

Приоритет на отпуск имеют трудоустроенные осужденные с положительной характеристикой.