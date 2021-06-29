Предприниматели Пермского края на 30% чаще регистрируют бизнес через сервисы Сбера

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В первом квартале 2021 года более 600 регистраций бизнеса состоялось через сервисы Сбербанка в Перми и Пермского края.

По сравнению с аналогичным периодом 2020-го, популярность сервиса банка "Регистрация Бизнеса и Дистанционное Открытие Счета" выросла на 30%. Для сравнения, в четвертом квартале 2020 года возможность воспользоваться технологической мерой поддержки малого бизнеса в регионе использовали 582 предпринимателя.

Сервис Сбербанка по юридическому оформлению и запуску предприятий "Регистрация Бизнеса и Дистанционное Открытие Счета" (РБиДОС) в системе банка работает около трех лет и в настоящее время является одним из наиболее динамично-развивающихся направлений работы Сбера. С июня 2019 года данный сервис был запущен в офисах Пермского отделения Сбербанка.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Многие предприниматели начальный этап организации бизнеса (регистрацию и открытие счета) считают одним из наиболее затратных и сложных. Ранее на заполнение документов, оплату госпошлины, покупку электронной цифровой подписи, оплату услуг нотариуса, подачу и получение документов, заявление на выбор системы налогообложения, открытие расчетного счета и т.д. - отводилось не менее восьми-девяти дней. Сегодня Сбер реально ускорил и облегчил этот процесс, и мы видим, как предприниматели оценили это новое технологичное решение – РБиДОС, ведь с его помощью всего за четыре дня без затрат осуществляется регистрация бизнеса".

Для клиентов Сбербанка сервис регистрации бизнеса работает бесплатно. Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в том числе с системой налогообложения налог на профессиональный доход/самозанятость) или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем. Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит в Сбербанк, при этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счета не взимаются. Регистрация бизнеса - ИП или ООО с одним учредителем, через партнеров или отделения банка занимает по времени до четырех дней.

При этом клиенту требуется пакет документов: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, а также необходимо иметь смартфон с операционной системой iOS (0+) или Android (0+) и учетную запись в Сбербанк Онлайн (6+). Сотрудники банка и партнеры оказывают помощь заявителям в оформлении и отправке необходимых документов в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется уже дистанционно, без повторного визита предпринимателя в банк. Сервис предоставляется в офисах Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов.