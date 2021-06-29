Названы 4 самых безопасных пляжа Прикамья

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Краевое Управление Роспотребнадзора на своем сайте опубликовало список пляжей, на которых разрешено купаться и отдыхать.

Ими стали два пермских пляжа: на правом берегу реки Кама и возле Коммунального моста, в районе КамГЭС. Еще два пляжа находятся в селе Усть-Качка и на берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды.

На 29 июня исследовано 36 проб воды в рекреационных зонах региона. Воду в них проверили на санитарно-химические, санитарно-микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

Как показала проверка, качество воды соответствует нормативам в реке Каме в районе Камской ГЭС и селе Усть-Качка и в реке Сылве близ Новых Лядов.