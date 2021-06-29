В Прикамье за 4 дня утонуло 12 человек

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Только за 4 дня в Пермском крае утонуло 12 человек. Пять из утонувших – дети. Об этом «КП-Пермь» сообщили в краевом минтербезе.
На данный момент спасателям удалось обнаружить 8 тел. Трое из них – детские. Но поиски еще четырех пропавших продолжаются.
Как рассказывают водолазы, некоторые тела пока не удается обнаружить из-за мутной воды.
Всего за эти 4 дня на водных объектах произошло 15 происшествий. Отметим, что жизни 7 человек, пострадавших в этих происшествиях, удалось спасти.
Министерство территориальной безопасности призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде. Не купаться в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения, не нырять в неизвестных местах и не оставлять детей без присмотра.
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