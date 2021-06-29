В Перми мужчина прыгнул с пирса в Каму и сломал шею

С пирса в Каму прыгнул 57-летний мужчина и сломал шею. Фото: Василий Вахрин

В Перми 25 июня на пляже КамГЭС в Орджоникидзевском районе произошел несчастный случай, который едва не привел к трагедии. С пирса в Каму прыгнул 57-летний мужчина. По информации Минтербеза, матросы-спасатели спасли мужчину из реки. Он был госпитализировали в ГБ № 4 с переломом шейного отдела позвоночника.

Кстати, по информации ведомства, за 4 дня в Пермском крае произошло 15 происшествий на воде, утонули 12 человек, из них 5 детей.