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Происшествия29 июня 2021 14:08

В Перми мужчина прыгнул с пирса в Каму и сломал шею

ЧП произошло на пляже КамГЭС
Анна Маркова
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С пирса в Каму прыгнул 57-летний мужчина и сломал шею.

С пирса в Каму прыгнул 57-летний мужчина и сломал шею.

Фото: Василий Вахрин

В Перми 25 июня на пляже КамГЭС в Орджоникидзевском районе произошел несчастный случай, который едва не привел к трагедии. С пирса в Каму прыгнул 57-летний мужчина. По информации Минтербеза, матросы-спасатели спасли мужчину из реки. Он был госпитализировали в ГБ № 4 с переломом шейного отдела позвоночника.

Кстати, по информации ведомства, за 4 дня в Пермском крае произошло 15 происшествий на воде, утонули 12 человек, из них 5 детей.