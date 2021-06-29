В Прикамье увеличили количество коек для больных COVID-19

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С 16 по 28 июня в лечебных учреждениях региона было развёрнуто 1 447 дополнительных коек для лечения зараженных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

А за последние двое суток дополнительно организовано 60 «ковидных» коек в Нытвенской районной больнице, 95 – в больнице им. С. Н. Гринберга, 60 – в Березовской ЦРБ и 50 – в Городской больнице Соликамска.

Наличие свободного коечного фонда на данный момент составляет 36,3 %, что равняется 960 койкам.

Напомним, в Прикамье стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 223 новых заражения.