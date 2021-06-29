Уральский завод противогололедных материалов поддержал юбилейный фестиваль «Тайны горы Крестовой»

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Десятый по счету фестиваль «Тайны горы Крестовой» стартовал 26 июня на Рудянском спое в Губахе при поддержке Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ, Пермский край).

Проект открылся мероприятием «Закат на Крестовой», в рамках которого артисты Пермского театра оперы и балета исполнили знаменитые постановки «Половецкие пляски», «Видение Розы», «Умирающий лебедь» и «Польский бал» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя».

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Наша компания поддерживает этот фестиваль уже седьмой раз. Радует, что за годы существования он полюбился не только в Пермском крае, но и за пределами региона. Яркие постановки, исполнительское мастерство, красота уральской природы создают особую неповторимую атмосферу. Высокий уровень организации мер эпидемиологической безопасности позволил в этом году организовать поездку для сотрудников УЗПМ и ветеранов, а также общественников, Краснокамского городского округа, – отметил генеральный директор УЗПМ и управляющей компании WTG Дмитрий Пылев.

Для соблюдения мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции УЗПМ организовал для сотрудников компании и своих приглашенных гостей бесплатное тестирование ПЦР. Вход на мероприятие был возможен для тех, кто предъявил сертификат вакцинации от COVID-19, либо отрицательный тест на инфекцию. На фестивале действовал масочный режим.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10-й театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в окрестностях города Губахи с 26 июня по 8 июля под эгидой Центра реализации проектов в сфере культуры. Идейным вдохновителем, организатором и активным участником фестиваля выступает театр «Доминанта» во главе с художественным руководителем Любовью Зайцевой.

О компании:

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ, Пермский край) создан предпринимателем и научным исследователем Рустамом Гильфановым в 2007 году. УЗПМ объединяет производственные мощности и научно-исследовательскую лабораторию в городе Краснокамске. Качество и безопасность продукции УЗПМ получили подтверждение ведущих институтов России, а также федерального Росприроднадзора.