Проникал в гаражи, дома и квартиры: в Очере на 7 лет осудили квартирного вора

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В Очере местный житель осужден на 7 лет колонии особого режима за серию имущественных краж. Об этом «КП-Пермь» рассказали в краевом ГУ МВД России.

Следствие установило, что с июля по декабрь 2020 года мужчина совершил шесть преступлений. Ущерб от них составил более 150 тыс. руб.

Он незаконно проникал в гаражи, дома, квартиры жителей города и похищал имущество. В основном он похищал ювелирные изделия, цветной металл, деньги и электротехнику. Также мог своровать и посуду, продукты, одежду.

Полицейские задержали злоумышленника в селе Кулики Очерского городского округа на месте очередной кражи. У пенсионерки он похитил сотовый телефон, планшет, продукты и дорожную сумку. Заметив стражей порядка, мужчина попытался скрыться лесу, но не смог.

Суд приговорил вора к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима.