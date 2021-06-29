МЧС предупреждает о грозах, сильном ветре и граде в Пермском крае

В Прикамье вновь пройдут грозы и ливни. Фото: Иван Макеев

МЧС Пермского края вновь предупреждает жителей о возможных изменениях погоды. По данным синоптиков, 30 июня местами по Пермскому краю ожидаются грозы, днем в отдельных районах сильный дождь, град, утром местами туман, при грозе порывы ветра 17-22 м/с.

Кстати, среда будет самым жарким днем недели - днем до +35 градусов. Но уже к вечеру погода начнет меняется. Температура начнет заметно опускаться, в четверг днем - до +31, а в пятницу и субботу - до +27 градусов.