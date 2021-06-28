Малый бизнес боится локдауна, но привиться готовы только 50% предпринимателей

Фото: Райффайзенбанк

Малый бизнес опасается нового локдауна, роста цен и падения потребительского спроса, показал опрос Райффайзенбанка. Жестких ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации боится каждый второй респондент. При этом прививку сделали только 18% предпринимателей, а еще 32% планируют вакцинироваться. Объявленные в Москве выходные никак не сказались на работе более чем половины компаний, несмотря на это большинство опрошенных оценили их негативно или скорее негативно.

Главными рисками для малого бизнеса в Москве предприниматели назвали падение доходов и потребительского спроса, угрозу нового локдауна и рост цен на товары, услуги и сырье. Только 20% малых предприятий приостановили работу на неделе с 14 по 18 июня. Каждый десятый бизнес был вынужден отложить запуск проекта или сервиса. А еще 15% понесли убытки из-за выплаты зарплаты сотрудникам в эти дни. Также в список непредвиденных расходов вошли траты на медицину и убытки из-за потери крупного контракта. Однако 53% респондентов заявили, что для бизнеса в нерабочие дни ничего не изменилось.

Несмотря на это, прививку от коронавируса COVID-19 сделали только 18% опрошенных владельцев и сотрудников малого бизнеса. Еще почти 32% планируют вакцинироваться. А 34% заявили, что выступают в принципе против прививок. Почти 14% бизнесменов вынуждены отказаться от вакцинации по медицинским показаниям, а около 3% заявили, что не имеют доступа к вакцинам.

Риск для новых оффлайн-проектов предприниматели оценивают как не слишком высокий – 27% считают, что запуск такого бизнеса возможен в ближайшие один-два месяца. Еще 20% готовы были бы отложить такой проект на полгода, а 30% - на один год или больше. При этом 24% предпринимателей считают, что оффлайн-проекты не стоит открывать вообще. Вместо этого нужно обратить внимание на онлайн-сервисы.

Главной мерой поддержки бизнеса предприниматели считают налоговые льготы или отмену некоторых выплат до конца этого года – этого хотят 60% респондентов. А 40% хотели бы избавиться от некоторых проверок и отчетов. Субсидии из бюджета нужны только каждому третьему, а в льготных кредитах нуждается четверть бизнесов.