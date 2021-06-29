В Пермском крае 223 новых случая коронавирусной инфекции за сутки

В Пермском крае стремительно растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае стремительно растет число заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 223 новых случая. Роспотребнадзор сообщает 34 человека проходят лечение в больницах, 189 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 20 детей.

Чаще всего вирус выявляется у жителей от 30 до 49 лет, за сутки таких обнаружено – 101. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 61 тысячу человек. Скончались за минувшие сутки от коронавируса 12 человек.