В Перми планируют ограничить скорость для электросамокатов

Власти Перми обсудили возможность ограничения скорости для электросамокатов. Фото: Василий Вахрин

Власти Перми обсудили возможность ограничения скорости для электросамокатов. Последнее время в городе участились случаи ДТП с их участием. Этот вопрос рассматривали на круглом столе по развитию городской велоинфраструктуры, - сообщает издание Business Class.

Также в Перми начал работать сервис аренды электросамокатов, что также увеличило число двухколесных на тротуарах и дорогах Перми.

Кроме этого на круглом столе обсудили обустройство велосипедных дорожек. Сейчас их общая протяженность около 20 км. В этом году планируется завершить капитальный ремонт улиц Краснополянской и Крупской, реконструкцию улиц Карпинского и Героев Хасана – на всех этих объектах планируется обустроить велосипедные дорожки.