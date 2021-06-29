У машины оторвало крышу: в аварии в Пермском крае погиб водитель

Водитель ВАЗа погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском крае на дороге Кунгур-Соликамск утром 28 июня произошла серьезная авария. В сторону города Чусовой ехал автомобиль «Киа Соренто» под за рулем была 48-летняя местная жительница. По предварительной информации, она выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-2113. За рулем отечественной машины был 40-летний мужчина. Удар был сильнейший. Водитель ваза погиб на месте, от его машины осталась груда железа, у машины даже оторвало крышу.

Травмы получили водитель и пассажир «Киа».

- По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в межмуниципальном отделе МВД России «Чусовской» возбуждено уголовное, ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства автоаварии, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.