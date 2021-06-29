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Происшествия29 июня 2021 6:50

В школах Пермского края детей кормили просроченными продуктами

В прокуратуре рассказали об итогах проверки в Октябрьском районе
Анна Маркова
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В Октябрьском районе прокуратура проверила, как организовано питание в местных школах.

В Октябрьском районе прокуратура проверила, как организовано питание в местных школах.

Фото: Василий Вахрин

В Октябрьском районе прокуратура проверила, как организовано питание в местных школах. В 7-ми обнаружили нарушения - не соблюдались условия хранения продуктов, использовались продукты с истекшим сроком годности, пищеблоки и оборудование для приготовления находились в ненормативном состоянии и другие нарушения.

- Директорам школ внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщает прокуратура Пермского края.