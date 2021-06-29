В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у жителей 23 территорий

Всего в Пермском крае выявлен 60835 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае коронавирус обнаружили за сутки у 206 жителей в 23 территориях. Положительные тесты получили – 129 пермяков. На втором месте по заболеваемости – Пермский муниципальный район - 26 заболевших. На третьем месте – Чайковский - 9 случаев.

В Чернушинском городском округе 5 заболевших коронавирусом. По 4 случая заражения в Осинском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе. В Кудымкарском муниципальном округе, Кунгуре и Октябрьском городском округе по 3 заболевших. По 2 в Березниках, Косинском муниципальном округе, Кудымкаре, Добрянском, Краснокамском и Соликамском городских округах.

По одному заболевшему в восьми территориях Пермского края - ЗАТО Звездный, Лысьвенский, Верещагинский и Очерский городские округа, Кочевский, Гайнский, Ординский и Уинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлен 60835 жителей с коронавирусной инфекцией.