Подозреваемого в тройном убийстве обвинили по еще одной статье

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В следственном комитете сообщили, что подозреваемый в тройном убийстве Сергей Шинкевич обвиняется по еще одной статье УК РФ — ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Ранее следователи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Отметим, в ходе расследования уголовного дела при освидетельствовании потерпевших медицинские работники установили, что находившейся на месте преступления потерпевшей, 2010 года рождения, причинено огнестрельное проникающее сквозное ранение левого локтевого сгиба. Девочка была осмотрена медиками и отпущена, так как госпитализация ей не потребовалась.