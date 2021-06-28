Подозреваемый в тройном убийстве под Горнозаводском признался в содеянном

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Обвиняемый в тройном убийстве Сергей Шинкевич признался в содеянном. Об этом сообщили в следственном комитете.

Напомним, трагедия произошла ночью 27 июня на берегу реки Койва в поселке Бисер в Пермском крае. Местный предприниматель застрелил бывшую супругу и семью ее сестры. Целился и в 11-летнюю девочку, но попал в плечо. Раненая школьница сумела позвонить в полицию и вызвать на место происшествия помощь.

Позже подозреваемый с места преступления скрылся. Утром 28 июня он был задержан.