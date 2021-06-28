Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 откроются в четырех районах Перми

Фото: permkrai.ru
На начавшейся неделе мобильные пункты вакцинации разместятся в четырех районах города Перми. Об этом «КП-Пермь» рассказали в администрации губернатора.
Адреса мобильных пунктов следующие:
Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), шоссе Космонавтов, 59
Время работы пункта: С 28 июня по 2 июля с 14:00 до 18:00; 3 и 4 июля с 10:00 до 14:00.
Парковка продуктового гипермаркета «Лента», проспект Парковый, 66
с 28 июня по 2 июля с 14:00 до 18:00; 3 июля с 10:00 до 14:00.
Пункт у Цирка, ул. Уральская, 112 будет работать 30 июня с 10:00 до 15:00.
Центральный парк развлечений им. Горького, ул. Сибирская, 49 (автобус на площади около Ротонды)
С 28 июня по 02 июля с 14:00 до 20:00; 3 и 4 июля с 11:00 до 18:00.
ТЦ Шоколад, ул. Г. Хасана, 105 (1-й этаж напротив входа в продуктовый гипермаркет «Лента»)
29 и 30 июня с 15:00 до 20:00.
В таких пунктах можно привиться без предварительной записи. Пройти вакцинацию может каждый взрослый житель региона.