Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 откроются в четырех районах Перми

Фото: permkrai.ru

На начавшейся неделе мобильные пункты вакцинации разместятся в четырех районах города Перми. Об этом «КП-Пермь» рассказали в администрации губернатора.

Адреса мобильных пунктов следующие:

Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), шоссе Космонавтов, 59

Время работы пункта: С 28 июня по 2 июля с 14:00 до 18:00; 3 и 4 июля с 10:00 до 14:00.

Парковка продуктового гипермаркета «Лента», проспект Парковый, 66

с 28 июня по 2 июля с 14:00 до 18:00; 3 июля с 10:00 до 14:00.

Пункт у Цирка, ул. Уральская, 112 будет работать 30 июня с 10:00 до 15:00.

Центральный парк развлечений им. Горького, ул. Сибирская, 49 (автобус на площади около Ротонды)

С 28 июня по 02 июля с 14:00 до 20:00; 3 и 4 июля с 11:00 до 18:00.

ТЦ Шоколад, ул. Г. Хасана, 105 (1-й этаж напротив входа в продуктовый гипермаркет «Лента»)

29 и 30 июня с 15:00 до 20:00.

В таких пунктах можно привиться без предварительной записи. Пройти вакцинацию может каждый взрослый житель региона.