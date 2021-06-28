МЧС вновь предупреждает жителей Прикамья о грозах и сильном ветре

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Краевое МЧС выпустило очередное предупреждение о непогоде, которая возможна в Прикамье вечером 28 июня и во вторник, 29 июня.

По данным ЦГМС, 28 и 29 июня на территории региона местами возможны кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. А ночью и утром в отдельных районах края ожидается туман.

Спасатели рекомендуют быть осторожнее во время непогоды: не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, конструкциями и ЛЭП и не парковать машины возле них.