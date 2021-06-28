В Перми перенесут остановку «Кинотеатр Октябрь»

Фото: Архив "КП"

В Перми с 29 июня перенесут автобусную остановку «Кинотеатр Октябрь». Перенос остановки связан с продолжающимся капремонтом улицы.

В городском дептрансе сообщили, что с 08:00, 29 июня планируется закрыть пешеходную часть тротуара на участке Комсомольского проспекта от улицы Краснова до улицы Революции по нечетной стороне.

Так, автобусные маршруты №1, №19, №45, №50, №59, №60 и №74 будут совершать посадку и высадку пассажиров на временной остановке. Она расположится на 50 метров ближе к улице Революции.