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Общество28 июня 2021 14:24

В Перми перенесут остановку «Кинотеатр Октябрь»

Изменение начнет действовать со вторника
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Перми с 29 июня перенесут автобусную остановку «Кинотеатр Октябрь». Перенос остановки связан с продолжающимся капремонтом улицы.

В городском дептрансе сообщили, что с 08:00, 29 июня планируется закрыть пешеходную часть тротуара на участке Комсомольского проспекта от улицы Краснова до улицы Революции по нечетной стороне.

Так, автобусные маршруты №1, №19, №45, №50, №59, №60 и №74 будут совершать посадку и высадку пассажиров на временной остановке. Она расположится на 50 метров ближе к улице Революции.