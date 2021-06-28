В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» открыли Доску почета молодежи предприятия

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В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялось торжественное открытие Доски почета молодежи предприятия. В этом году накануне Дня молодежи награды получили девятнадцать молодых работников из разных подразделений завода. Мероприятие состоялось с учетом строгих мер безопасности.

Портреты девяти молодых работников предприятия занесены на доску почета. Среди них те, кто проявил себя в общественной деятельности, внес весомый вклад в развитие молодежной политики филиала и достиг высоких производственных результатов. Благодарственные письма за активную и плодотворную общественную деятельность получили шестеро азотчиков. Дипломы лидеров молодежного трудового коллектива получили четверо молодых работников за вовлечение в деятельность молодежной организации филиала, а также личный вклад в развитие молодежного движения предприятия. Награды вручила заместитель директора филиала «Азот» по правовым вопросам Юлия Кусова.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Горжусь тем, что молодежь «Азота» всегда активна и отзывчива. Молодые работники постоянно принимают участие в городских мероприятиях, благотворительных акциях, помогают ветеранам предприятия и вместе с тем показывают высокие производственные результаты. В филиале «Азот» и компании «Уралхим» ценят таких инициативных работников. На нашем заводе у молодежи есть перспектива карьерного роста, все возможности для того, чтобы быть общественно активными, жить ярко и интересно.

Сегодня на «Азоте» трудится 903 работника в возрасте до 35 лет. Средний возраст сотрудников – 40 лет. За последний год на предприятие пришли 22 молодых специалиста.

НАША СПРАВКА

АО «ОХК «Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «Уралхим» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, один из крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида, азотных удобрений. В составе основных производственных активов АО «ОХК «Уралхим» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.