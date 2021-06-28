- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько авиакомпаний запросили разрешение у федерального авиационного ведомства на осуществление полетов из Перми в Грецию, Испанию и Грецию. Соответствующая информация появилась на сайте Росавиации.

Так, авиакомпания «Royal Flight» просит допуск на открытие рейсов из Перми на испанский остров Майорка (Пальма-де-Майорка). А авиакомпании «Royal Flight» и «Сибирь» уже готовы начать полеты из Перми в Грецию – в Салоники и на остров Родос.

Добавим, что «Royal Flight» запросила и разрешение на открытие рейсов из Перми в мексиканский курортный город Канкун. А также в Фуджейру (Арабские Эмираты).