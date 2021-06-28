Мэр Перми назначил нового замглавы горадминистрации

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С 1 июля должность замглавы администрации Перми по вопросам благоустройства займет Дмитрий Галиханов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Главная задача нового вице-мэра – распространить положительную практику по ремонту улично-дорожной сети, содержания территорий, сложившуюся в Дзержинском районе, на весь город. А в приоритете – подготовка к 300-летию краевой столицы.

Отметим, что до конца марта 2021 года блок благоустройства в администрации Перми курировал Анатолий Дашкевич. Он покинул пост по собственному желанию.