Бизнесмена, расстрелявшего троих взрослых и ребенка в Пермском крае, задержали

Следователи задержали предполагаемого виновника. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Горнозаводском районе задержали подозреваемого в тройном убийстве 57-летнего местного жителя. Накануне он расстрелял из охотничьего ружья семью. Все произошло на шашлыках. Мама, папа и их 11-летняя дочь отдыхали на берегу Койвы, вместе с ними была сестра женщины - 40-летняя завуч школы в поселке Бисер.

Вскоре на пикник приехал и ее бывший муж - 57-летний предприниматель. В районе у него несколько продуктовых магазинов. Мужчина начал извиняться перед возлюбленной и умолял вернуться к нему, но та отказала. Сначала он уехал, но около полуночи вернулся с ружьем.

Мужчина расстрелял троих родственников, 11-летняя девочка успела позвонить в полицию и рассказала, что дядя стреляет по родителям. Но помочь им уже не успели - все трое взрослых скончались на месте. У ребенка сквозное ранение плеча. Девочка передана сотрудникам опеки. У убитой тети девочки остался несовершеннолетний сын.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Пермском крае бизнесмен расстрелял семью на глазах ребенка

Трое человек убиты, 11-летний ребенок ранен (Подробнее...)

В Пермском крае бизнесмен расстрелял семью на глазах ребенка

Трое человек убиты, 11-летний ребенок ранен (Подробнее...)