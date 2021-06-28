По факту убийства трех человек под Горнозаводском возбуждено уголовное дело

- Фото: Василий Вахрин

Вчера на берегу Койвы близ Горнозаводска были обнаружены тела троих местных жителей: двух женщин 1980 и 1977 годов рождения и мужчины 1954 года рождения с огнестрельными ранениями. Об этом «КП-Пермь» сообщили в следственном комитете.

В ходе проверки удалось быстро выявить подозреваемого. Им оказался местный житель 1963 года рождения, задержанный в собственном доме в поселке Бисер.

По версии следствия, подозреваемый на почве личной неприязни вооружился огнестрельным оружием и смертельно ранил свою бывшую супругу, её сестру и мужа.

Теперь решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).